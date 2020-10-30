В Николаеве завершили первый этап капитального ремонта спорткомплекса «Надежда».

Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента Николаевского городского головы.

В частности, за средства бюджета города выполнили следующие работы: отремонтировали и утеплили крышу, цоколь и отмостку, обустроили водоотведение, выполнили комплексный монтаж фасада с термомодернизацией и современным освещением, установили фасадную систему в 3D-формате, а также капитально отремонтировали санузлы (установили сенсорное оборудование, дополнительное освещение и сделали все условия для людей с инвалидностью).

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что в следующем году планируется провести полную термомодернизацию здания и внутренние ремонтные работы.

— Мы завершили первый, масштабный этап обновления спорткомплекса. Следующий шаг — полная термомодернизация здания и внутренние ремонтные работы, благоустройство прилегающей территории. Рядом с «Надежды» недавно открыли реконструированный сквер — микрорайон меняется, обновленные объекты радуют глаз, - сказал Александр Сенкевич.

При этом, в следующем году будут выполнены следующие работы: установка теплового пункта и монтаж новой системы отопления, укладка теплого пола в раздевалках, утепление одноэтажного админздания и благоустройство прилегающей территории.

По словам начальника Управления капитального строительства Николаевского городского совета Григория Патоки, на окончательное завершение реконструкции необходимо порядка 25 миллионов гривен.

Отметим, что ранее начальник Управления капитального строительства Николаевского городского совета Григорий Патока заявлял, что на завершение реконструкции спортивной школы «Надежда» в следующем году нужно еще 18 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что подрядная организация, занимающаяся реконструкцией спортивной школы «Надежда», приступила к замене окон на фасаде здания.

Напомним, что после того, как в Николаеве утром 24 октября 2018 года спортшколу «Надежда» затопило дождем из-за открытой на время ремонта крыши, паркет главной баскетбольной арены города дал первые трещины.

Сам начальник управления капитального строительства Николаевского городского совета Роман Бохин ранее заявил, что не видит ничего критичного в том, что дождь залил дорогостоящий паркет в спортшколе «Надежда», а заместитель мэра Юрий Степанец рассказал, что городской власти некому предъявлять претензии за залитую водой «Надежду».

В мэрии же Николаева заявили, что после дождя паркет «Надежды» стал только лучше. Однако из-за затопленного спорткомплекса «Надежда» баскетбольный сезон находится под угрозой срыва.

После этого стало известно, что паркет баскетбольного поля будут демонтировать, а Николаевская Могилянка решила предоставить помещение для тренировок баскетболистам, которые не могут заниматься в «Надежде» из-за проведения там ремонтных работ.

Также 5 ноября в спортивной школе «Надежда» в Николаеве начался демонтаж паркета главной баскетбольной арены города, а ремонтные работы продлили с двух месяцев до 5 месяцев - до 31 марта.

В то время у Сенкевича заявили, что к концу года планируют отремонтировать до 30% площадки крыши спортивной школы «Надежда» в Николаеве. А в Управлении капитального строительства Николаевского городского совета в настоящий момент не знают, сколько денег будет выделено из бюджета на продолжение работ в спортшколе «Надежда».

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор поднимал на сессии вопрос ремонта спортшколы «Надежда» и потребовал, чтобы чиновники мэрии отчитались о ситуации с ремонтом спорткомплекса «Надежда», который начали в прошлом году.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что он не контролирует вопрос ремонта спортивной школы «Надежда», так как на сегодняшний день идет корректировка проектной документации.

Также после корректировки проекта капитального ремонта спортивной школы «Надежда» стоимость работ выросла более чем в два раза с 17,5 миллиона до 42,5 миллиона гривен.