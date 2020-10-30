Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина ожидает активную позицию Германии в вопросе деоккупации Крыма. В рамках визита в Германию он встретился с главой комитета Бундестага по вопросам ЕС Гюнтер Крихбаумом.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
– Обсуждая вопрос по урегулированию ситуации на Донбассе и возвращению Крыма, председатель Верховной рады отметил, что украинская сторона ожидает, что Германия... будет иметь активную позицию в вопросе деоккупации Крыма. В то же время Крихбаум заверил, что вопрос незаконной аннексии Крыма занимает и будет занимать особое место в повестке дня Комитета по вопросам ЕС, - указано в сообщении.
Дмитрий Разумков также подчеркнул, что ВР заинтересована в развитии межпарламентского сотрудничества с ФРГ.
Кроме того, стороны обсудили отдельные вопросы внутренней политики Украины, в частности, проведение местных выборов и продвижение реформы по децентрализации.
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Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина ожидает активную позицию Германии в вопросе деоккупации Крыма. В рамках визита в Германию он встретился с главой комитета Бундестага по вопросам ЕС Гюнтер Крихбаумом.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
– Обсуждая вопрос по урегулированию ситуации на Донбассе и возвращению Крыма, председатель Верховной рады отметил, что украинская сторона ожидает, что Германия... будет иметь активную позицию в вопросе деоккупации Крыма. В то же время Крихбаум заверил, что вопрос незаконной аннексии Крыма занимает и будет занимать особое место в повестке дня Комитета по вопросам ЕС, - указано в сообщении.
Дмитрий Разумков также подчеркнул, что ВР заинтересована в развитии межпарламентского сотрудничества с ФРГ.
Кроме того, стороны обсудили отдельные вопросы внутренней политики Украины, в частности, проведение местных выборов и продвижение реформы по децентрализации.