Верховная рада Украины рассмотрит государственный бюджет на 2021 год в следующий четверг, 5 ноября. Нардепы рассмотрят проект закона в первом чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В частности, в повестке дня на четверг, 5 ноября, находятся следующие законопроекты: № 4000 «О государственном бюджете Украины на 2021», № 4135 «О принципах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы», № 4100 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины ».
Кроме того, во вторник парламентарии рассмотрят законопроект о вопросах децентрализации № 3651-д, проект № 4131 о парламентском контроле и № 3760 об инвестиционных нянях во втором чтении.
Ранее сообщалось, что проект госбюджета Украины 2021 года предусматривает 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса.
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Верховная рада Украины рассмотрит государственный бюджет на 2021 год в следующий четверг, 5 ноября. Нардепы рассмотрят проект закона в первом чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В частности, в повестке дня на четверг, 5 ноября, находятся следующие законопроекты: № 4000 «О государственном бюджете Украины на 2021», № 4135 «О принципах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы», № 4100 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины ».
Кроме того, во вторник парламентарии рассмотрят законопроект о вопросах децентрализации № 3651-д, проект № 4131 о парламентском контроле и № 3760 об инвестиционных нянях во втором чтении.
Ранее сообщалось, что проект госбюджета Украины 2021 года предусматривает 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса.