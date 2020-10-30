Верховная рада Украины рассмотрит государственный бюджет на 2021 год в следующий четверг, 5 ноября. Нардепы рассмотрят проект закона в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, в повестке дня на четверг, 5 ноября, находятся следующие законопроекты: № 4000 «О государственном бюджете Украины на 2021», № 4135 «О принципах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы», № 4100 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины ».

Кроме того, во вторник парламентарии рассмотрят законопроект о вопросах децентрализации № 3651-д, проект № 4131 о парламентском контроле и № 3760 об инвестиционных нянях во втором чтении.