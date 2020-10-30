Более 80 млн американцев уже проголосовали на президентских выборах в США, согласно подсчетам инициативы U.S. Elections Project Университета Флориды, что является самым высоким уровнем досрочного голосования в течение века.
Как передает Укринформ, об этом сообщает агентство Reuters.
По мнению экспертов, рекордный ход досрочного голосования показывает, что общая явка на выборах в 2020 году немного превысит явку 2016 года, когда проголосовали 138 млн избирателей.
До дня голосования в 2016 году только 47 млн американцев досрочно отдали свои голоса.
По прогнозам социологов, в 2020 году в целом могут проголосовать около 150 млн американцев - это почти 65% от общей численности населения страны.
Как сообщалось, после первых предвыборных дебатов в США большинство американцев отдают предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену.
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Более 80 млн американцев уже проголосовали на президентских выборах в США, согласно подсчетам инициативы U.S. Elections Project Университета Флориды, что является самым высоким уровнем досрочного голосования в течение века.
Как передает Укринформ, об этом сообщает агентство Reuters.
По мнению экспертов, рекордный ход досрочного голосования показывает, что общая явка на выборах в 2020 году немного превысит явку 2016 года, когда проголосовали 138 млн избирателей.
До дня голосования в 2016 году только 47 млн американцев досрочно отдали свои голоса.
По прогнозам социологов, в 2020 году в целом могут проголосовать около 150 млн американцев - это почти 65% от общей численности населения страны.
Как сообщалось, после первых предвыборных дебатов в США большинство американцев отдают предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену.