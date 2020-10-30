Более 80 млн американцев уже проголосовали на президентских выборах в США, согласно подсчетам инициативы U.S. Elections Project Университета Флориды, что является самым высоким уровнем досрочного голосования в течение века.

Как передает Укринформ, об этом сообщает агентство Reuters.

По мнению экспертов, рекордный ход досрочного голосования показывает, что общая явка на выборах в 2020 году немного превысит явку 2016 года, когда проголосовали 138 млн избирателей.

До дня голосования в 2016 году только 47 млн американцев досрочно отдали свои голоса.

По прогнозам социологов, в 2020 году в целом могут проголосовать около 150 млн американцев - это почти 65% от общей численности населения страны.

Как сообщалось, после первых предвыборных дебатов в США большинство американцев отдают предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену.