Адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального пожаловалась в Европейский суд по правам человека на отказ завести дело о его отравлении.
Об этом сообщила адвокат Ольга Михайлова, передает МБХ медиа.
По ее словам, в жалобе Навальный требует признать, что таким образом нарушена статья 2 Европейской конвенции (право на жизнь).
Ольга Михайлова добавила, что ЕСПЧ принял жалобу и дал ей приоритет.
Ранее Алексей Навальный заявил, что готовится вернуться в Россию. Однако там его могут снова отравить.
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Адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального пожаловалась в Европейский суд по правам человека на отказ завести дело о его отравлении.
Об этом сообщила адвокат Ольга Михайлова, передает МБХ медиа.
По ее словам, в жалобе Навальный требует признать, что таким образом нарушена статья 2 Европейской конвенции (право на жизнь).
Ольга Михайлова добавила, что ЕСПЧ принял жалобу и дал ей приоритет.
Ранее Алексей Навальный заявил, что готовится вернуться в Россию. Однако там его могут снова отравить.