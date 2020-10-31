Адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального пожаловалась в Европейский суд по правам человека на отказ завести дело о его отравлении.

Об этом сообщила адвокат Ольга Михайлова, передает МБХ медиа.

По ее словам, в жалобе Навальный требует признать, что таким образом нарушена статья 2 Европейской конвенции (право на жизнь).

Ольга Михайлова добавила, что ЕСПЧ принял жалобу и дал ей приоритет.

Ранее Алексей Навальный заявил, что готовится вернуться в Россию. Однако там его могут снова отравить.