Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Конституционного суда может повлиять на безвизовый режим с ЕС. Однако сейчас безвиз защищен.

Такое заявление он сделал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

По словам ДмитрияКулебы, решительные шаги президента, СНБО и правительства, показали украинским партнерам, что решение КСУ, которое демонтирует антикоррупционную инфраструктуру, найдет сопротивление у власти.

—По состоянию на сейчас безвиз защищен, но если не будет найдено системное решение проблемы, которую КСУ создал своим решением, пострадает не только безвиз. Мы потеряем поддержку кучи стран, с которыми у нас самые большие объемы торговли, которые больше всего поддерживают украинские реформы, которые поддерживают нас в борьбе с российской агрессией, — сказал Дмитрий Кулеба.

Он также отметил, что вчера были приняты временные решения для того, чтобы спасти ситуацию.

Напомним, в Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза.