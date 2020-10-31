Главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в рамках Минской группы ОБСЕ относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население.
Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров.
Стороны согласовали следущие договоренности:
—не наносить преднамеренные удары по гражданскому населению и невоенным объектам;
— активно участвовать в операциях по поиску и обмену останками погибших на поле боя и обеспечить безопасность таких работ;
—передать в ОБСЕ и в Международный Красный Крест списки военнопленных для доступа к ним и возможного обмена в будущем;
— составить списки вопросов и комментариев по поводу возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с принятыми 10 октября в Москве решениями.
Напомним, Армения и Азербайджан в очередной раз договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое должно было действовать с 26 октября.
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Главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в рамках Минской группы ОБСЕ относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население.
Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров.
Стороны согласовали следущие договоренности:
—не наносить преднамеренные удары по гражданскому населению и невоенным объектам;
— активно участвовать в операциях по поиску и обмену останками погибших на поле боя и обеспечить безопасность таких работ;
—передать в ОБСЕ и в Международный Красный Крест списки военнопленных для доступа к ним и возможного обмена в будущем;
— составить списки вопросов и комментариев по поводу возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с принятыми 10 октября в Москве решениями.
Напомним, Армения и Азербайджан в очередной раз договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое должно было действовать с 26 октября.