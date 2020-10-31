В Верховную раду подан законопроект, который связан с выполнением карантинных мероприятий. Согласно ему, нарушителей карантина полиция сможет штрафовать на месте.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».
– На повестке дня следующей сессии ВРУ законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя, - сказал Ляшко.
Кроме того, он отметил, что ношение маски не вредит здоровью человека.
– Недавно было опубликовано исследование, которое показало позитивы и негативы от ношения маски. О том, что мы говорим, что ношение маски может уменьшать количество или концентрацию кислорода в крови - это было доказано, что это неправда, это фейк, - отметил он.
Ляшко добавил, что если маска качественная, допущенная на производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, то она не вредит здоровью, а защищает.
Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 8752 новых заражений коронавирусом, что является новым антирекордом заболеваемости. При этом побороли болезнь 3902 человека.
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В Верховную раду подан законопроект, который связан с выполнением карантинных мероприятий. Согласно ему, нарушителей карантина полиция сможет штрафовать на месте.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».
– На повестке дня следующей сессии ВРУ законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя, - сказал Ляшко.
Кроме того, он отметил, что ношение маски не вредит здоровью человека.
– Недавно было опубликовано исследование, которое показало позитивы и негативы от ношения маски. О том, что мы говорим, что ношение маски может уменьшать количество или концентрацию кислорода в крови - это было доказано, что это неправда, это фейк, - отметил он.
Ляшко добавил, что если маска качественная, допущенная на производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, то она не вредит здоровью, а защищает.
Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 8752 новых заражений коронавирусом, что является новым антирекордом заболеваемости. При этом побороли болезнь 3902 человека.