В Верховную раду подан законопроект, который связан с выполнением карантинных мероприятий. Согласно ему, нарушителей карантина полиция сможет штрафовать на месте.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».

– На повестке дня следующей сессии ВРУ законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя, - сказал Ляшко.

Кроме того, он отметил, что ношение маски не вредит здоровью человека.

– Недавно было опубликовано исследование, которое показало позитивы и негативы от ношения маски. О том, что мы говорим, что ношение маски может уменьшать количество или концентрацию кислорода в крови - это было доказано, что это неправда, это фейк, - отметил он.

Ляшко добавил, что если маска качественная, допущенная на производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, то она не вредит здоровью, а защищает.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 8752 новых заражений коронавирусом, что является новым антирекордом заболеваемости. При этом побороли болезнь 3902 человека.