В США в пятницу зафиксировали 100,2 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд в мире по приросту за сутки.
Об этом сообщает Reuters.
Предыдущий антирекорд в 97,9 тысяч новых случаев был зафиксирован в Индии в сентябре.
Общее количество случаев в США за период пандемии уже превысило 9 миллионов, что составляет почти 3% населения. Также в стране от COVID умерли почти 229 тысяч человек. Из них 926 - в пятницу.
Антирекорд по приросту случаев установлен в США в пятый раз за 10 дней. За последние две недели в Штатах зафиксировали миллион новых случаев.
Напомним, что за последние сутки в мире зафиксировали рекордные 505 756 новых случаев COVID-19, больше всего — в США, Индии и Франции.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
В США в пятницу зафиксировали 100,2 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд в мире по приросту за сутки.
Об этом сообщает Reuters.
Предыдущий антирекорд в 97,9 тысяч новых случаев был зафиксирован в Индии в сентябре.
Общее количество случаев в США за период пандемии уже превысило 9 миллионов, что составляет почти 3% населения. Также в стране от COVID умерли почти 229 тысяч человек. Из них 926 - в пятницу.
Антирекорд по приросту случаев установлен в США в пятый раз за 10 дней. За последние две недели в Штатах зафиксировали миллион новых случаев.
Напомним, что за последние сутки в мире зафиксировали рекордные 505 756 новых случаев COVID-19, больше всего — в США, Индии и Франции.