За последние сутки в мире зафиксировали рекордные 505 756 новых случаев COVID-19, больше всего — в США, Индии и Франции.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

В течение суток в США было зафиксировано 80 384 новых случая, в Индии — 48 648, во Франции — 47 637.

Лидером по количеству инфицированных с начала пандемии остаются США — 8 763 682. В первой пятерке также Индия (8 088 851 случай), Бразилия (5 468 270), РФ (1 599 976) и Франция (1 250 705).

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано 44 888 869 случаев COVID-19.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 30 октября лабораторно подтверждены 378 729 случаев COVID-19, из них за сутки — 8312.