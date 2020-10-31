В мире в сфере туризма может исчезнуть больше половины рабочих мест, в случае сохранения действующих ограничений на поездки, введенные из-за пандемии.
Об этом сообщает Всемирный совет по путешествиям и туризму.
Работы могут лишиться 174 млн человек, говорится в прогнозе организации.
Длительные ограничения на путешествия также приведут к сокращению вклада отрасли в мировой ВВП на 4,7 трлн долл, или на 53%, по сравнению с 2019 годом, отмечает организация.
Тогда как в июне эксперты WTTC ожидали потери 197 млн рабочих мест в мировом туризме. «Ситуация улучшилась за счет активного восстановления на некоторых рынках, например, в Китае», - говориться в сообщении.
Замена ограничительных мер эффективными программами тестирования на COVID-19 могла бы сохранить рабочие места для 31 млн человек, занятых в индустрии туризма, до конца 2020 года, считают в организации.
Напомним, ранее сообщалось, что мировая индустрия туризма может потерять 120 млн рабочих мест из-за пандемии коронавируса, заявил в своем видеообращении генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.
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В мире в сфере туризма может исчезнуть больше половины рабочих мест, в случае сохранения действующих ограничений на поездки, введенные из-за пандемии.
Об этом сообщает Всемирный совет по путешествиям и туризму.
Работы могут лишиться 174 млн человек, говорится в прогнозе организации.
Длительные ограничения на путешествия также приведут к сокращению вклада отрасли в мировой ВВП на 4,7 трлн долл, или на 53%, по сравнению с 2019 годом, отмечает организация.
Тогда как в июне эксперты WTTC ожидали потери 197 млн рабочих мест в мировом туризме. «Ситуация улучшилась за счет активного восстановления на некоторых рынках, например, в Китае», - говориться в сообщении.
Замена ограничительных мер эффективными программами тестирования на COVID-19 могла бы сохранить рабочие места для 31 млн человек, занятых в индустрии туризма, до конца 2020 года, считают в организации.
Напомним, ранее сообщалось, что мировая индустрия туризма может потерять 120 млн рабочих мест из-за пандемии коронавируса, заявил в своем видеообращении генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.