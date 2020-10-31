Азербайджан против участия третьих стран в конфликте в Нагорном Карабахе и не видит оснований для этого, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Об этом Ильхам Алиев заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, пишет Интерфакс-Азербайджан.

— Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны (в конфликт – прим.). Мы также не видим возможности вовлечения какой-либо страны. Так как все соседние страны – это наши партнеры и друзья, - сказал он.

Алиев утверждает, что Армения стремится вовлечь ряд соседних стран в конфликт.

— Однако, я уверен, этого не произойдет. Это война между нами и Арменией и все остальные должны держаться в стороне от нее, - добавил Алиев.

Алиев добавил, что турецкие истребители F-16 находятся в Азербайджане, но не были использованы в боевых действиях в Карабахе.

Напомним, ранее агентство Reuters 28 сентября обнародовало новость о том, что Турция отправляет подконтрольных ей сирийских боевиков в Азербайджан на фоне эскалации боевых действий в Нагорном Карабахе. В Азербайджане эти слухи называют «полной чушью», Турция их также отрицает.