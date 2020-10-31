Легендарный британский актер Шон Коннери, который является одним из известнейших исполнителей роли Джеймса Бонда в серии фильмов об агенте 007, умер на 91-м году жизни.
Об этом сообщает BBC News со ссылкой на его семью.
Актер умер ночью, во сне, находясь на Багамских островах, где он в последние годы проживал вместе с супругой.
Актерская карьера Коннери продолжалась несколько десятилетий, за которые он снялся в более чем 70 фильмах. Среди многочисленных его наград – премия «Оскар», две премии BAFTA и три «Золотых глобуса»
«Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую роль он получил, снявшись в гангстерской драме «Неприкасаемые».
За свою карьеру Коннери снялся в более чем 70 фильмах. Для миллионов поклонников он стал лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда в серии фильмов про агента 007.
Он был посвящен в рыцари королевой в 2000 году. В августе Коннери исполнилось 90 лет.
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Легендарный британский актер Шон Коннери, который является одним из известнейших исполнителей роли Джеймса Бонда в серии фильмов об агенте 007, умер на 91-м году жизни.
Об этом сообщает BBC News со ссылкой на его семью.
Актер умер ночью, во сне, находясь на Багамских островах, где он в последние годы проживал вместе с супругой.
Актерская карьера Коннери продолжалась несколько десятилетий, за которые он снялся в более чем 70 фильмах. Среди многочисленных его наград – премия «Оскар», две премии BAFTA и три «Золотых глобуса»
«Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую роль он получил, снявшись в гангстерской драме «Неприкасаемые».
За свою карьеру Коннери снялся в более чем 70 фильмах. Для миллионов поклонников он стал лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда в серии фильмов про агента 007.
Он был посвящен в рыцари королевой в 2000 году. В августе Коннери исполнилось 90 лет.