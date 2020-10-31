Легендарный британский актер Шон Коннери, который является одним из известнейших исполнителей роли Джеймса Бонда в серии фильмов об агенте 007, умер на 91-м году жизни.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на его семью.

Актер умер ночью, во сне, находясь на Багамских островах, где он в последние годы проживал вместе с супругой.

Актерская карьера Коннери продолжалась несколько десятилетий, за которые он снялся в более чем 70 фильмах. Среди многочисленных его наград – премия «Оскар», две премии BAFTA и три «Золотых глобуса»

«Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую роль он получил, снявшись в гангстерской драме «Неприкасаемые».

За свою карьеру Коннери снялся в более чем 70 фильмах. Для миллионов поклонников он стал лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда в серии фильмов про агента 007.

Он был посвящен в рыцари королевой в 2000 году. В августе Коннери исполнилось 90 лет.