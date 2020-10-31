Из-за падения строительного крана проезд по улице Мишуги в Киеве перекрыт.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА на странице в Facebook.
В КГГА сообщили, что в результате падения крана проезжая часть залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль, перекрыв улицу.
На месте ситуации продолжаются следственно-оперативные действия, работают спасатели.
Напомним, в городе Вишахапатнам индийского штата Андхра-Прадеш 11 рабочих погибли из-за падения подъемного крана. Они занимались его установкой.
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Из-за падения строительного крана проезд по улице Мишуги в Киеве перекрыт.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА на странице в Facebook.
В КГГА сообщили, что в результате падения крана проезжая часть залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль, перекрыв улицу.
На месте ситуации продолжаются следственно-оперативные действия, работают спасатели.
Напомним, в городе Вишахапатнам индийского штата Андхра-Прадеш 11 рабочих погибли из-за падения подъемного крана. Они занимались его установкой.