Из-за падения строительного крана проезд по улице Мишуги в Киеве перекрыт.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА на странице в Facebook.

В КГГА сообщили, что в результате падения крана проезжая часть залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль, перекрыв улицу.

На месте ситуации продолжаются следственно-оперативные действия, работают спасатели.

Напомним, в городе Вишахапатнам индийского штата Андхра-Прадеш 11 рабочих погибли из-за падения подъемного крана. Они занимались его установкой.