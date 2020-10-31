Суд начнет 16 ноября рассмотит исковое заявление партии «Европейская солидарность» в исполком Одесского горсовета о признании противоправными попытки переименовать проспект Небесной Сотни.

О решении судьи админсуда Любви Токмиловои сообщили в городском офисе партии, пишет Укринформ.

— Попытка вернуть проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези в Одессе предыдущие советские названия, связанные с именами сталинского маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии, мы считаем противоправной и бесперспективной, поскольку она противоречит нормам действующего законодательства. Кроме того, это проявление предвыборного популизма, что может дестабилизировать ситуацию. Поэтому и подан иск в суд о признании действий субъекта властных полномочий противоправными, - отметили в территориальном организации евросолидарности.

В исковом заявлении юриста Жанны Мандрыченко, которая представляет интересы «ЕС», отмечается, что «исполком горсовета не уполномочен совершать представление о присвоении юридическим лицам и объектам права собственности, имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий, а также ставить вопрос о присвоении юридическим лицам имен и праздничных дат, названий и дат исторических событий».

Учитывая это, действия исполкома о переименовании проспекта Небесной Сотни и улицы Димитриоса Инглези являются, совершенных не в порядке, не на основании но не способом, определенным Законом «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов ), физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий».

Представитель «ЕС» также акцентировала, что вместо надлежащий субъект подготовки представления о присвоении проспекта и улицы обратился в Украинский институт национальной памяти по поводу получения разъяснений относительно законности присвоения (переименование) проспекта Небесной Сотни на проспект Маршала Жукова и улицы Димитриоса Инглези - на улицу 25-й Чапаевской дивизии. И получил ответ, что такие действия "будут подпадать под действие Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», который определяет правовые основы запрета такой символики и порядок ликвидации соответствующих символов.

По словам руководителя Южного отдела УИНП Сергея Гуцалюка, по поручению Украинского института национальной памяти он будет на заседании админсуда представителем третьего лица относительно предмета спора на стороне истца.

Как сообщалось, в ноябре 2019 провалились попытки переименовать в Харькове проспект имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова. Сначала Харьковский админсуд, а затем Второй апелляционный административный суд признали такую попытку Харьковского горсовета незаконным.