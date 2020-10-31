В мире увеличивается рынок виртуальных инфлюенсеров, а коронакризис ускоряет эти процессы.

Об этом пишет bloomberg.

Издание пишет, что популярность к виртуальным знаменитостям пришла раньше Covid-19. Однако, ограничения передвижений привела к росту популярности на этом рынке.

— Виртуальные влиятельные лица, хотя и фальшивые, обладают реальным бизнес-потенциалом. В долгосрочной перспективе с ними дешевле работать, чем с людьми, они на 100% управляемы, могут появляться одновременно во многих местах и, что наиболее важно, никогда не стареют и не умирают, - говорит Кристофер Траверс, основатель virtualhumans.org , веб-сайта, посвященного данной отрасли.

Отмечается, что цифровые аватары могут привлечь партнерские отношения с большими брендами.

Издание приводит в пример виртуальную модель Лил Микела с 2,8 миллионами подписчиков в социальных сетях, она продвигает рекламные кампании Calvin Klein, Prada и другие бренды

Компания OnBuy оценивает, что в этом году она заработает для своих создателей около 11,7 миллиона долларов.

Издание также отмечает, что помимо цифровых аватаров с человеческой внешностью есть и придуманные персонажи с не менее внушительными количеством подписчиков.

Такие компании, как Superplastic, делают ставку на более фантастические творения, такие как Янки и Гуггимон, у которых 2,3 миллиона подписчиков в Instagram.

Янки - знаменитый каскадер, похожий на высокого кота, скрещенного с медведем, а Гуггимон - на высокого кролика с акульими зубами.

— Поскольку они живут как в физическом, так и в цифровом мире, их вселенная действительно не имеет границ. Гуггимон может тусоваться с The Chainsmokers и Рико Насти, а на следующий день вести свой DeLorean через витрину мини-маркета. Это сочетание создает огромный потенциал для привлечения внимания и зарабатывания денег. Есть бесконечный потенциал для большего количества контента, а творческие возможности ограничены только тем, что может делать компьютер, - сказал основатель Superplastic Пол Будниц.

Напомним, ранее компания Facebook опубликовала статью и видеоконцепт о том, как может в будущем выглядеть удаленная работа.