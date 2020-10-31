Российская Федерация предоставит Еревану всю необходимую помощь в конфликте с Азербайджаном, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Такое заявление обнародовало Министерство иностранных дел России в ответ на письмо армянского премьера Николы Пашиняна.

В заявлении указано, что Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года предусматривает «конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга».

— Снова призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к немедленному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам для достижения мирного урегулирования, - говорится в заявлении.

Ранее Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха по телефону.

Стороны обменялись мнениями о резком обострении ситуации между Арменией и Азербайджаном.

Ранее главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в рамках Минской группы ОБСЕ относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население.