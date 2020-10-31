Ни одна из стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ, не может отправить своих миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Турция также не может выполнять роль миротворца, ведь это не будет иметь значения для Армении.
Об этом на брифинге перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
По его словам, в Нагорном Карабахе, где идут бои между Арменией и Азербайджаном, могли бы присутствовать миротворцы из скандинавских стран.
— Мы считаем, что обе страны должны принять скандинавских миротворцев, и мы работаем со скандинавскими правительствами над созданием миротворческих сил, которые можно было бы развернуть в регионе для соблюдения режима прекращения огня, - отметил он.
Напомним, ранее главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в рамках Минской группы ОБСЕ относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население.
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Ни одна из стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ, не может отправить своих миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Турция также не может выполнять роль миротворца, ведь это не будет иметь значения для Армении.
Об этом на брифинге перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
По его словам, в Нагорном Карабахе, где идут бои между Арменией и Азербайджаном, могли бы присутствовать миротворцы из скандинавских стран.
— Мы считаем, что обе страны должны принять скандинавских миротворцев, и мы работаем со скандинавскими правительствами над созданием миротворческих сил, которые можно было бы развернуть в регионе для соблюдения режима прекращения огня, - отметил он.
Напомним, ранее главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в рамках Минской группы ОБСЕ относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население.