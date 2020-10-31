Политическая партия «Наш Край» добилась в суде отмены решения об отмене постановления Центральной районной ТИК в Николаеве о повторном пересчете бюллетеней на нескольких участках.

Об этом сообщил глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook, пишет пресс-служба партии.

– Не буду много писать, смотрите сами. Пока кто-то делает голословные заявления, мы действуем согласно букве закона. Голоса будут пересчитаны на нескольких участках в Центральном районе, где, по всей видимости, и произошли махинации, – написал политик.

Юрий Кормышкин уверен, что, если бы первоначальный подсчет был честным, власть бы не препятствовала новому пересчету голосов.

– Решение суда в нашу пользу только доказывает правоту «Нашего края». И если бы первоначальный подсчет был честным, власть бы не препятствовала новому пересчету голосов. В любом случае, иск кандидата от «Нашего края» удовлетворён, на выборах нас поддержали жители города, и партия «Наш край» будет представлять их интересы в новом горсовете, – уверен глава партии.

Кроме этого, он отметил, что лишь команда партии «Наш край» решила доказывать незаконность действий избирательной комиссии через суд, что, по его мнению, может свидетельствовать о кулуарных договорённостях.

– И вот ещё интересно: только «Наш Край» увидел незаконность действий избирательной комиссии и беспредела на участках? Почему-то никто кроме нас не подал в суд. Или может быть всех все устраивает и существуют какие-то кулуарные договорённости, о которых обществу не известно? – резюмировал Юрий Кормышкин.

Пресс-релиз