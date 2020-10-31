Конституционный Суд Украины 3 ноября планирует рассмотреть в закрытом режиме дело по поводу конституционности закона о языке. Начало заседания - в 10:00.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания КСУ, обнародованная на сайте суда.

– Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (закрытая часть пленарного заседания), - отмечается в документе.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».