Конституционный Суд Украины 3 ноября планирует рассмотреть в закрытом режиме дело по поводу конституционности закона о языке. Начало заседания - в 10:00.
Об этом свидетельствует повестка дня заседания КСУ, обнародованная на сайте суда.
– Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (закрытая часть пленарного заседания), - отмечается в документе.
Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Конституционный Суд Украины 3 ноября планирует рассмотреть в закрытом режиме дело по поводу конституционности закона о языке. Начало заседания - в 10:00.
Об этом свидетельствует повестка дня заседания КСУ, обнародованная на сайте суда.
– Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (закрытая часть пленарного заседания), - отмечается в документе.
Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».