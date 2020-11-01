Глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров настаивает на усилении карантинных ограничений в Ужгороде из-за увеличения больных COVID-19 в городе.

Об этом свидетельствует заявление главы ОГА, опубликованное на канале администрации.

По словам главы Закарпатской облгосадминистрации, в Ужгороде сложилась критическая ситуация, городские больницы уже заполнены тяжелыми больными, поэтому зараженных коронавирусом пациентов уже вынуждены отправлять в соседние города.

По его словам, в ОГА ожидают, что по личной инициативе мэра Ужгорода Богдана Андриива в течение нескольких дней на внеочередном заседании государственной комиссии ТЭБ и ЧС будет разрешена работа муниципального транспорта, учреждений образования, торговли в условиях красной зоны. После этого уже городская комиссия ТЭБ и ЧС сможет решать, какие дополнительные ограничения вводить в Ужгороде.

– Ситуация критическая и я очень надеюсь, что это осознают в Ужгородском городском совете. Надеюсь, меня пригласят на городскую комиссию ТЭБ и ЧС, где я выскажу такую свою позицию, - говорится в заявлении.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 8752 новых заражений коронавирусом, что является новым антирекордом заболеваемости. При этом побороли болезнь 3902 человека.