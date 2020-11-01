Президент США Дональд Трамп обвинил медиков в том, что они специально завышают статистические показатели по количеству новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом он заявил на митинге в Мичигане, после трех дней с рекордными показателями по количеству новых случаев COVID-19.

Трамп считает, что медики специально завышали статистику, чтобы «заработать больше денег».

– Наши врачи – очень умные люди. Значит, что они делают. Говорят: «Извините, но все умирают вследствие COVID-19»… А это около 2 тысяч долларов надбавки, так что они зарабатывают больше денег, – сказал Трамп.

При этом, Трамп не привел ни одного доказательства в пользу озвученного обвинения.

Такое заявление Трампа резко раскритиковал 44-й президент США, демократ Барак Обама.

– Он завидует освещению темы коронавируса в СМИ и теперь обвиняет врачей в том, что они наживаются на этой пандемии – подумайте об этом… Он не может понять, он не понимает идею, что кто-то рискует своей жизнью, чтобы спасти других, не пытаясь заработать деньги, - заявил экс-президент.

Несмотря на это, на следующем митинге, который прошел в Пенсильвании, Трамп продолжал преуменьшать влияние коронавируса на страну. Он говорил о том, что вирус не так опасен, как о нем говорят, ведь он и его супруга Мелания смогли быстро вылечиться. При этом, он умалчивал, что они с первой леди получили самую высококлассную и отчасти экспериментальную помощь, а это недоступно большинству американцев.

Выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября.

Как известно, 30 октября в США был зафиксирован рекордный показатель ежедневной заболеваемости COVID-19. В 17 штатах были рекорды по количеству госпитализаций.