Инна Бойко

Согласно официальным результатам выборов главой Снигиревской ОТГ избрана Инна Бойко, кандидат от партии «Наш край», которая набрала 34,92%. В городской совет от партии избрано 8 депутатов из 26, за которых проголосовала треть избирателей (32,43%).

Об этом сообщил глава партии «Наш край» Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook.

— Мы начинаем подводить итоги выборов в районах и вот первые официальные результаты в Снигиревской ОТГ. От партии «Наш край» избрана голова громады Инна Бойко, которая набрала 34,92%. Также от партии избрано 8 депутатов из 26 — за них проголосовала треть избирателей (32,43%), — написал он.

Кроме этого, известно, что в Николаевский областной совет в Снигиревке кандидатов от партии «Наш край» поддержали 38,49%.

— Цифры говорят сами за себя! Это отличный результат, который подтверждает то, что нашей команде профессионалов доверяют! И, несмотря на то, что в последнее время власть на местах, которую представляла другая политическая сила, всячески препятствовала работе «Нашего края», возбуждая против членов партии уголовные дела, запугивая население и используя черные технологии в отношении «Нашего края», люди все же сделали свой выбор в нашу пользу. Вопреки всему этому, «Наш край» получил поддержку от местных жителей, что я и моя команда считаем очень показательным, — подчеркнул Юрий Кормышкин.

Глава «Нашего края» поблагодарил каждого, кто отдал свой голос за партию: «Мы не подведём и оправдаем вашу веру в нас!».

Вместе с тем, он отметил, что низкая явка как в Николаевской области, так и в целом по Украине, говорит о том, что власть растеряла весь кредит доверия от общества.

— Местные выборы — это закономерный итог полутора лет работы «Слуг народа». В 2019 году Украина, особенно Николаевская область, оказала массовую поддержку новой власти. 25 октября на избирательные участки по всей области пришли чуть более 30% жителей Николаевщины. Эта цифра говорит нам о том, что власть почти полностью растеряла весь кредит доверия от общества. Не помогли даже сомнительные политтехнологии, которыми «зелёные» пытались привлечь людей не участки. Люди разочаровались и просто устали от «слуг». Все ждут перемен, которые они не в состоянии воплотить в жизнь, — говорит Юрий Кормышкин.

Он уверил, что те громады, которые сделали выбор в пользу кандидатов от «Нашего Края», уже вскоре увидят качественные изменения.

— Я хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал «Наш Край» на этих выборах. Мы собрали сплочённую и профессиональную команду, которая будет улучшать всю нашу область. Уверен, что те громады, которые сделали выбор в пользу кандидатов от «Нашего Края», уже вскоре увидят качественные изменения, — резюмировал Юрий Кормышкин.

пресс-релиз