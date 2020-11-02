Лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий, которые отказываются признать итоги парламентских выборов, установили палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Об этом сообщает издание Новости-Грузия.

Сотрудники полиции пытались помешать протестующим разбить палаточный городок. На месте произошло несколько стычек. В итоге, палатки все-таки установили. Лидеры оппозиции заявили, что планируют оставаться там всю ночь и призвали присоединиться сторонников.

— Я хочу выразить свой протест в качестве рядового гражданина. Кто хочет, пусть уходит домой, кто хочет — остается… Неважно сколько нас будет — 1, 2 или 3. Даже если я останусь одна, я все-таки буду стоять у парламента. Я понимаю, что борьба с олигархом и Россией изнурительная, но я остаюсь у парламента и в такой форме выражаю протест, — заявила одна из лидеров бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.

Митинг на проспекте Руставели начался в 16:00. Участие в нем принимают почти все партии, которым удалось получить пропорциональное представительство в парламенте, набрав на выборах более 1% голосов. Исключением стали только пророссийская сила «Альянс патриотов Грузии" и «Граждане» Алеко Элисашвили.

Оппозиция намерена продолжат протесты до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. На 8 ноября оппозиция наметила масштабную акцию-шествие, обещая собрать в Тбилиси «всю Грузию».

Ожидается, что до этого момента партии будут продолжать консультации. Не исключено, что они решат бойкотировать парламент, сформированный на основании результатов выборов 31 октября. Некоторые мажоритарные кандидаты уже сегодня подтвердили готовность отказаться от участия во вторых турах выборах в одномандатных округах.

«Грузинская мечта» довольна итогами выборы. По оценкам партии власти, голосование прошло в соответствии с демократическими принципами.

Напомним, в Грузии по результатам подсчета 99% голосов на парламентских выборах побеждает правящая партия «Грузинская мечта».