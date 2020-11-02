Бердянская местная прокуратура сообщила о подозрении главе участковой избирательной комиссии (УИК) в Бердянске, который собственноручно подделал избирательную документацию, сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

«Бердянской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту подделки избирательной документации председателем участковой избирательной комиссии (частьи 2 статьи 158-3 УК Украины). На основании собранных преступлений указанному лицу 29 октября сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158-3 Уголовного кодекса Украины (подделка избирательной документации)», - сказано в сообщении.

Установлено, что глава одной из участковых избирательных комиссий Бердянска в нарушение предусмотренной законом процедуры не собрал заседание комиссии, единолично составил протоколы о результатах подсчета голосов избирателей по выборам депутатов Бердянского районного совета, в которых собственноручно подделал подписи членов участковой комиссии, после чего передал указанные документы в территориальную избирательную комиссию.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается и находится на контроле областной прокуратуры.