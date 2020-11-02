Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил, что в Киеве могут повторно закрыть метро в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В интервью Сегодня он заявил, что такой сценарий возможен, если столица попадет в красную зону карантина.

— Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый — ограничение его работы. Второй — запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, в таком случае маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены.

— Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается, — добавил Ляшко.

Метро в Киеве закрыли 18 марта из-за распространения коронавируса. Работу столичной подземки возобновили в обычном режиме 25 мая.

Со 2 ноября в Украине начало действовать новое разделение на зоны карантина. В красную зону карантина попали 11 областных центров, Киев остался в оранжевой зоне.

Кабмин продлил карантин в Украине до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.