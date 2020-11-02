В январе-сентябре 2020 года транзит российского газа через Украину сократился на 38,6%, — до 45 млрд куб. м. Об этом в Facebook сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

До конца года транзит газа из России через ГТС Украины может составить до 56 млрд куб. м. При этом, объем забронированных мощностей для транзита составляет 65 млрд кубометров.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года транзит упал на 28,3 млрд куб. м. По словам Макогона, до конца текущего года объем транзита газа из РФ через ГТС Украины составит 55−56 млрд куб. м.

За первые семь месяцев этого года транзит российского газа упал на 44% — до 29,8 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно транзитному соглашению, заключенному между Нафтогазом Украины и Газпромом в конце 2019 года сроком на пять лет, в 2020 году российская компания забронировала мощности для транзита в объеме 65 млрд кубометров. На 2021—2024 годы объем забронированных мощностей Газпрома — по 40 млрд кубометров.