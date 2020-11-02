С начала избирательной кампании и по 2 ноября полиция открыла 997 уголовных производств по фактам нарушения избирательного процесса на местных выборах.

По данным правоохранителей, по состоянию на 2 ноября по 78 уголовным производствам 95 лицам сообщено о подозрении.

Всего с 5 сентября полицейские зарегистрировали 15615 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Было составлено 2323 протокола о совершении административных правонарушений.

В полицию поступали заявления и сообщения и после дня голосования.

С 26 октября поступило 1641 заявление и сообщение, связанные с избирательным процессом. По 167 фактам начаты уголовные дела.

Полицейские также составили 195 протоколов о совершении административных правонарушений.

25 октября в Украине состоялись местные выборы. Голосование впервые прошло по правилам нового Избирательного кодекса. Украинские избиратели выбирали кандидатов в депутаты городских, районных, областных советов, а также мэров своих городов, председателей сельских и поселковых советов.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на момент закрытия избирательных участков составила 36,88%.