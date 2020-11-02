Министерство здравоохранения 2 ноября запустило в работу единый контакт-центр по противодействию распространению коронавируса.

Каждый гражданин по телефону 0800602019 может получить исчерпывающую информацию о связанных с ковидом вопросах, сообщили на странице министерства в Facebook.

– Контакт-центр будет работать круглосуточно. Мы надеемся, что он поможет гражданам оперативно получать важную информацию и правильно противодействовать распространению коронавирусной болезни, - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В контакт-центре сейчас работают 150 операторов. Если запрос гражданина требует уточнений, они регистрируют обращение в системе, которая автоматически пошлет его на рассмотрение в центральный или местный орган власти в соответствии с компетенцией. После получения необходимой информации операторы связываются с заявителем, чтобы ее озвучить.

Отметим, 20 октября Верховная Рада Украины приняла постановление «О мерах противодействия распространению коронавируса и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз».

Постановление предусматривало создание единой горячей линии, которая дает возможность людям с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом получить всю необходимую информацию. Также документ предусматривает бесплатные тесты на ковид и возможность пройти тестирование дома.

Напомним, 1 ноября в Украине выявили 6 754 новых случаев инфицирования COVID-19 (сутками ранее – 7959). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.