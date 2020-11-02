Азербайджан готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе в случае, если Армения прекратит обстрелы и выведет свои войска из региона. Азербайджан готов к дипломатическому решению конфликта.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Report.az.

По его словам, Баку готов к переговорам, если Ереван продемонстрирует желание решить конфликт за столом переговоров.

– Я много раз говорил, и это моя позиция, если Армения, например, прекратит огонь сегодня и продемонстрирует конструктивную позицию за столом переговоров, если она возьмет на себя конкретное обязательство вывести войска с наших оставшихся земель, мы готовы остановиться. Военное решение должно перейти на политический уровень, и мы готовы к этому, - сказал Алиев.

При этом он отметил, что сейчас действия Армении свидетельствуют об обратном.

– Премьер-министр Армении направляет письмо президенту России и просит о военной помощи. Это совершенно неприемлемо. Для этого нет никаких оснований, - добавил президент Азербайджана.

Напомним, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Баку в карабахском конфликте.