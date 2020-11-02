Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Баку в карабахском конфликте.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Такое обещание министр дал в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье, 1 ноября.
«У нашего президента (Реджепа Эрдогана, — прим.) одно поручение — в этом процессе не оставлять Азербайджан в одиночестве и постоянно приезжать в Баку для совместной деятельности. Мы гордимся вашими победами на поле боя. С божьей помощью, вы вернете свои земли обратно этой успешной операцией, — заключил глава турецкого внешнеполитического ведомства.
В свою очередь, Алиев поблагодарил Турцию за оказанную помощь в вопросе Нагорного Карабаха.
Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в Нагорном Карабахе, где идут бои между Арменией и Азербайджаном, могли бы присутствовать миротворцы из скандинавских стран.
По его словам, ни одна из стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ, не может отправить своих миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Турция также не может выполнять роль миротворца, ведь это не будет иметь значения для Армении.
Ранее главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в рамках Минской группы ОБСЕ относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Баку в карабахском конфликте.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Такое обещание министр дал в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье, 1 ноября.
«У нашего президента (Реджепа Эрдогана, — прим.) одно поручение — в этом процессе не оставлять Азербайджан в одиночестве и постоянно приезжать в Баку для совместной деятельности. Мы гордимся вашими победами на поле боя. С божьей помощью, вы вернете свои земли обратно этой успешной операцией, — заключил глава турецкого внешнеполитического ведомства.
В свою очередь, Алиев поблагодарил Турцию за оказанную помощь в вопросе Нагорного Карабаха.
Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в Нагорном Карабахе, где идут бои между Арменией и Азербайджаном, могли бы присутствовать миротворцы из скандинавских стран.
По его словам, ни одна из стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ, не может отправить своих миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Турция также не может выполнять роль миротворца, ведь это не будет иметь значения для Армении.
Ранее главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в рамках Минской группы ОБСЕ относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население.