Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Баку в карабахском конфликте.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое обещание министр дал в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье, 1 ноября.

«У нашего президента (Реджепа Эрдогана, — прим.) одно поручение — в этом процессе не оставлять Азербайджан в одиночестве и постоянно приезжать в Баку для совместной деятельности. Мы гордимся вашими победами на поле боя. С божьей помощью, вы вернете свои земли обратно этой успешной операцией, — заключил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, Алиев поблагодарил Турцию за оказанную помощь в вопросе Нагорного Карабаха.

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в Нагорном Карабахе, где идут бои между Арменией и Азербайджаном, могли бы присутствовать миротворцы из скандинавских стран.

По его словам, ни одна из стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ, не может отправить своих миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Турция также не может выполнять роль миротворца, ведь это не будет иметь значения для Армении.