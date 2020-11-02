Соединенные Штаты Америки через свое посольство в Киеве призвали власти Украины наконец-то найти и наказать преступников, которые совершали нападения на украинских журналистов, в частности на представителей Украинской правды Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.
Об этом заявил представителя посольства США Дэна Лангенкемпа, пишет «Украинская правда».
— В этот Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы продолжаем призывать к справедливости в отношении украинских журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе и других, которых убивали, на которых нападали и которых запугивали за их стремление к правде, - сказал он.
Также США призвали Россию и ее ставленников «прекратить грубое давление» на журналистов и активистов на Донбассе и в оккупированном Россией Крыму.
Лангенкемп подчеркнул, что безнаказанность только приводит к росту преступности, подавлению медийной среды, сокрытию информации, необходимой для здоровой демократии.
Напомним, что в 2019 году посольство США в Украине призывало расследовать убийства основателя УП Георгия Гонгадзе, журналиста издания Павла Шеремета и других журналистов.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Соединенные Штаты Америки через свое посольство в Киеве призвали власти Украины наконец-то найти и наказать преступников, которые совершали нападения на украинских журналистов, в частности на представителей Украинской правды Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.
Об этом заявил представителя посольства США Дэна Лангенкемпа, пишет «Украинская правда».
— В этот Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы продолжаем призывать к справедливости в отношении украинских журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе и других, которых убивали, на которых нападали и которых запугивали за их стремление к правде, - сказал он.
Также США призвали Россию и ее ставленников «прекратить грубое давление» на журналистов и активистов на Донбассе и в оккупированном Россией Крыму.
Лангенкемп подчеркнул, что безнаказанность только приводит к росту преступности, подавлению медийной среды, сокрытию информации, необходимой для здоровой демократии.
Напомним, что в 2019 году посольство США в Украине призывало расследовать убийства основателя УП Георгия Гонгадзе, журналиста издания Павла Шеремета и других журналистов.