Исполняющий обязанности главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о планах отремонтировать все дороги государственного значения в городе.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

В частности, Владислав Невеселый указал, что на сегодняшний день объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации по ремонту дорог госзначения, которые проходят через Николаев.

— Мы сейчас объявили тендер на разработку проектно-сметной документации по ремонту всех дорог Николаева, от въезда до выезда, которые находятся на балансе Службы автодорог, чтобы иметь возможность полноценно сделать все дороги в городе, - сказал Владислав Невеселый.

Он также добавил, что в случае, если проектно-сметную документацию разработают к концу году, к ремонту могут приступить уже в 2021 году.

— Дело в том, что если мы успеем сделать по-быстрому проектную документацию, то, однозначно, я буду просить Укравтодор. Я открою маленький секрет — предварительно, мы на эту тему уже общались и какое-то понимание есть. Как только проектная документация будет готова... Может успеем в этом году, дай Бог. Если мы закончим, то можно будет просить, чтобы включили и сделаем ремонт. Дороги Николаева однозначно требуют полного ремонта. Я приложу все усилия, чтобы успеть сделать проект в этом году, - сказал Владислав Невеселый.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Владислав Невеселый заявил о планах передать на баланс Николаева дороги государственного значения, проходящие через город, после строительства объездной дороги.