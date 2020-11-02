Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань связал открытие ГБР дела об офшорах с требованием президента Владимира Зеленского и провалом Слуги народа на местных выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Очередной всплеск активности ГБР, очевидно, связан с недавним совещанием Зеленского с силовиками, где тот в ультимативной форме требовал подозрений Порошенко. А также — с результатами местных выборов, на которых Слуги народа получили втрое меньше, чем в прошлом году, - написал он.

Он подчеркнул, что новое производство против Порошенко, как и предыдущие, является «юридически ничтожным» и имеет целью политическое преследование оппозиционера.

По словам Голованя, зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания открывалась исключительно в технических целях для передачи активов в доверительную собственность Rothschild. После этого был начат процесс ликвидации компании.

— Эта компания даже не открывала банковских счетов, и никакие средства не из Украины, ни с любой другой территории не перечислялись, - добавил защитник.

Напомним, что ранее Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через госграницу во время поездки на Мальдивы в 2018 году.