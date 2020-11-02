За 10 месяцев 2020 года в государственный бюджет поступило 842 миллиарда гривен. Это на 7,5 миллиарда меньше плана.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные Госказначейства.

Доходы местных бюджетов за январь-октябрь составили 240 миллиардов гривен. Запланированные доходы составляют 250 миллиардов, то есть на 10 миллиардов больше.

При этом, поступления от налоговых и таможенных органов превысили план десяти месяцев более чем на миллиард гривен. Зато, специальный фонд недополучил 6 миллиардов.

Отдельно за октябрь плановые показатели были перевыполнены. Так, в госбюджет поступило более 77 миллиардов из запланированных 70, в местные — 28 из запланированных 25 миллиардов.

Отмечается, что от приватизации поступило 1,9 миллиарда.

Напомним, что Верховная Рада планирует в четверг, 5 ноября, рассмотреть в первом чтении проект Госбюджета на 2021 год.