Президент Владимир Зеленский допускает роспуск Верховной рады. Он не исключает, что причиной для этого может стать отказ фракции «Слуги народа» поддержать его решение об увольнении судей Конституционного суда.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «ICTV».

По словам Владимира Зеленского, он хочет, чтобы парламент работал на государство.

— От реализации нашего плана это тоже будет зависеть. Если это будет политический коллапс, я увижу, что нет поддержки в Раде, а прежде всего в «Слуге народа», ибо они понимают, что они благодаря мне стали депутатами, но они должны понимать ответственность. Если они пойдут в разрез, мы будем выходить из этой ситуации даже таким путем (роспуск Рады, — прим.), — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сравнил работу Конституционного суда с ураганом и заявил, что за скандальными решениями КСУ стоят представители «ОПЗЖ» и «Майбах» («За майбутнє», — прим.).