Президент Украины Владимир Зеленский сравнил работу Конституционного суда с ураганом и заявил, что за скандальными решениями КСУ стоят представители «ОПЗЖ» и «Майбах» («За майбутнє», — прим.).

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

— Сегодня работу Конституционного суда я оцениваю как ураган. И мы говорим о последствиях этого урагана. Мое решение было неслучайным через законодательные инициативы бороться именно с ураганом. Помним 19-й год, когда Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. Затем в парламенте его восстанавливали. Сейчас опять такой неожиданный сюрприз, который направлен против Украины. Уверен, что многие люди за этим стоит. Видим открыто через обращение в Конституционный суд, какие это партии. Это представители «ОПЗЖ» и «Майбах», — сказал Владимир Зеленский.

Так, «Майбахом» он назвал партию «За майбутнє», лидером которой является бизнес-партнер Игоря Коломойского, народный депутат Игорь Палица.

— «За майбутнє». Простите, есть такой сленг в Верховной Раде. У каждого из них есть «Мерседес», это правда, — пояснил президент.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.