Президент Владимир Зеленский считает лучшим выходом из конституционного кризиса в Украине добровольную отставку судей Конституционного суда.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале «ICTV», пишет Украинская правда.

— Я считаю, что для выхода из конституционного и уже государственного коллапса, в принципе, самый либеральный выход - если судьи видят доверие людей, видят реакцию президента, видят реакцию парламентариев, видят реакцию самое главное общества и наших западных партнеров — они должны сделать выводы и уйти в отставку. Я считаю, что это — самый либеральный путь. Мало того, там есть судьи, которые не поддерживали это решение. Я считаю, что даже они должны уйти в отставку. Тогда у них есть честный, справедливый шанс стать судьей Конституционного суда обновленного состава. И это будет справедливо, все это примут, общество будет поддерживать такое решение, — сказал Владимир Зеленский.

По мнению Владимира Зеленского, речь идет, прежде всего, о главе КС Александре Тупицком. Он должен подать в отставку, а потом можно будет говорить об обновлении КС.

Президент заверил, что уважает Конституционный суд Украины как институцию, но у него «много вопросов к составу Конституционного суда».

По его словам, «в принципе они (судьи КС) полностью отменили ответственность за ложь в декларациях — никакого преследования, уголовной ответственности, ничего не будет, если мы не отменим их решение тем или иным вариантом».

По мнению президента, «мы не имеем права оправдывать» судей КС, независимо от того, какова их мотивация — защитить себя или выполнить чей-то «заказ», потому что оба варианта несправедливы.

Владимир Зеленский считает, что на судей КС есть влияние, а часть из них защищает себя.

— Когда мы говорим о перезагрузке Конституционного суда, мы говорим о добропорядочности судей — чтобы они появились и защищали Украину, каждого из нас и Конституцию Украины — и не покупали землю в Крыму и после этого ее еще и не декларировали, — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что у парламентариев есть разные варианты выхода из ситуации. По словам Владимира Зеленского, он как президент «сделал пас» народным депутатам — и он поддержит их «даже в радикальном решении», которое сам предложил.

Как сообщалось, если народные депутаты не решат проблему тем или иным образом — и кризис усугубится, то президент не исключает даже роспуска Верховной Рады.