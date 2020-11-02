Семья главы Конституционного суда Александра Тупицкого, кроме участка в аннексированном Крыму, владеет несколькими объектами элитного имущества.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях».

По данным журналистов, в собственности семьи Тупицкого есть четырехкомнатная квартира в ЖК Новопечерские липки в столице и большой особняк с бассейном под Киевом. Этими объектами недвижимого имущества пользуется сам Тупицкий, но они записаны на мать и тещу судьи.

«Схемы» заявили, что после того, как в мае 2013 года Тупицкий был переведен в Киев и назначен судьей Конституционного суда, в сентябре того же года его семья купила четырехкомнатную квартиру площадью 216,5 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса Новопечерские липки в Киеве. Затем семья Тупицкого докупила там еще два машиноместа.

Средняя стоимость квадратного метра в этом ЖК состоянию на 2013 год составляла $2900, то есть квартира такой площади стоила там более 600 тысяч долларов.

По данным выписки из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество недвижимость записали на мать судьи Галину Тупицкую.

На момент приобретения дорогостоящей недвижимости в Новопечерских липках Галине Тупицкой было 73 года, и она была уже на пенсии. С 2019 Тупицкий начал декларировать, что сам живет в этих апартаментах, записанных на мать.

«Схемы» заявили, что у семьи председателя Конституционного суда есть имение с бассейном в Василькове возле Киева. Дом площадью 211,4 квадратных метра и земельные участки общей площадью более 23 сотки были приобретены в августе 2018 года и оформлены на тещу Тупицкого — Ларису Колпаченко. Сам судья оформил на себя только 7,5 сотки земли в Василькове, которые и внес в декларацию.

По данным журналистов, в течение длительного времени теща Тупицкого — Лариса Колпаченко работала в аптеке в Донецке.

«Схемы» сообщили, что если посмотреть на территорию сверху, то видно что между земельным участком Тупицкого и участками, оформленными на его тещу, нет забора, и это одна общая территория — на которой стоит большое имение и несколько дополнительных сооружений. Кроме того, там расположен бассейн и небольшой пруд.

По информации источником журналистов, этим имением регулярно пользуется и сам Тупицкий.

«Схемы» заявили, что в воскресенье, 1 ноября, увидели во дворе припаркованную BMW X6 белого цвета. Именно такое авто имеет жена Тупицкого — Ольга Тупицкая, согласно декларации судьи.

Также возле дома журналисты увидели черную Toyota Camry. Такие авто на балансе Конституционного суда. Однако узнать, относится ли именно это авто к суду, не удалось — на Toyota Camry оказались так называемые «номера прикрытия» — в базе автотранспортных средств МВД эти номера закреплены за другим автомобилем (Mitsubishi Lancer).

Журналисты обратились к председателю КСУ с просьбой предоставить комментарий по его имущества. В пресс-службе КСУ заявили, что «все сведения об имуществе, которое находится во владении и пользовании председателя КСУ Александра Тупицкого, содержатся в его ежегодной декларации».

Ранее председатель Конституционного суда Александр Тупицкий объяснил, почему не внес собственный участок в Крыму в реестр электронных деклараций.