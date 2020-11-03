Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обогнал своего конкурента на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена по результатам опросов в нескольких штатах, где, как ожидается, будет основная борьба. Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

Соответствующие данные приводятся на сайте политологического сетевого ресурса Real Clear Politics.

В Огайо Трампа поддерживают 47,4% избирателей, в то время, как его оппонента - 46%. В Северной Каролине, Дональд Трамп располагает на данный момент поддержкой 47,8% респондентов против 47,2% у Джо Байдена.

Минимальный перевес - 47,8% против 47,6% в пользу Дональда Трампа наблюдается в Джорджии. В Айове Дональд Трамп заручился поддержкой 47,2% избирателей против 45,8% у Байдена.

Однако в среднем Джо Байден опережает Дональда Трампа на 6,8% по популярности среди избирателей.

Трамп представляет республиканцев, Байден — демократов. Претендентами на пост вице-президента США являются Майкл Пенс и Камала Харрис.

Напомним, Министерство внутренней безопасности США готовилось к возможным беспорядкам на фоне выборов президента 3 ноября.