В Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заразились 8899 человек.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего новых случаев выявили в Киев (+789), Харьковской (+712), Хмельницкой (+506), Донецкой (+496) и Житомирской (+470) областях.
За прошедшие сутки было проведено 60 836 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 34 818, методом ИФА - 4 189.
Всего с начала пандемии в Украине подтвердили уже 411 093 случая COVID-19. Из них 7 532 (+157) человека умерли, 168 868 (+5 100) - выздоровели. Активными больными остаются 242 225 пациента.
Напомним, министерство здравоохранения 2 ноября запустило в работу единый контакт-центр по противодействию распространению коронавируса.
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В Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заразились 8899 человек.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего новых случаев выявили в Киев (+789), Харьковской (+712), Хмельницкой (+506), Донецкой (+496) и Житомирской (+470) областях.
За прошедшие сутки было проведено 60 836 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 34 818, методом ИФА - 4 189.
Всего с начала пандемии в Украине подтвердили уже 411 093 случая COVID-19. Из них 7 532 (+157) человека умерли, 168 868 (+5 100) - выздоровели. Активными больными остаются 242 225 пациента.
Напомним, министерство здравоохранения 2 ноября запустило в работу единый контакт-центр по противодействию распространению коронавируса.