На президентских выборах в США досрочно проголосовало рекордное количество избирателей: 99 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные проекта United States Elections Project.

Эксперты прогнозируют, что явка на выборах 2020 превысит явку 2016 года и станет рекордной за последние 100 лет.

Отмечается, что более высокая явка на досрочном голосовании пойдет на пользу команде демократов, в то время как в предвыборном штабе республиканцев надеются на массовую поддержку со стороны избирателей непосредственно в день выборов.

Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что бюллетени, присланные по почте, якобы могут быть фальсифицированы

Напомним, что после первых предвыборных дебатов в США большинство американцев отдают предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену.