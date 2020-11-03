Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев подписал приказ об увольнении первого заместителя Александра Бабикова, который был адвокатом экс-президента беглого Виктора Януковича.

Об этом сообщили собеседники «Украинской правды» в руководстве ГБР и правоохранительных органах.

По словам собеседника, основанием для увольнения является якобы постоянный конфликт интересов из-за работы в «Аверлекс» (адвокатское объединение), хотя у Бабикова, мол, есть все документы, которые это опровергают.

— По состоянию на настоящее время Бабиков на больничном. Юридически приказ Сухачова не реализован и не имеет под собой законного обоснования. Но имеем то, что имеем, - сказал источник.

По данным издания, проблемы у Бабикова начались из-за его активности по нескольким делам, в том числе расследованию «дела вагнеровцев».

— На прошлой неделе был очень чувствительный запрос в офис по «вагнеровцам», который наделал много шума, - убеждает собеседник.

Сухачова в Госбюро считают близким к куратору силовых органов в Офисе президента Олегу Татарову.

Другой собеседник УП в правоохранительных органах говорит, что по Бабикову есть решение НАПК о конфликте интересов, и поэтому «логично было его уволить».

Напомним, ранее активисты и близкие героев Небесной Сотни обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием предотвратить назначение адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора ГБР.

Позже стало известно, что новоназначенный заместитель главы ГБР Александр Бабиков прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления ведомством конкурса на должность.