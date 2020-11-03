Они заявляют о риске отмены закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного после того, как судьи Конституционного суда «полностью дискредитировали себя открытой поддержкой безнаказанности коррупционеров».

Фото: Александр Дубинский

Кроме того, выйти на защиту закона в 10:00 призвали своих сторонников ВО Свобода и Национальный корпус.

«Конституционный суд выносит на повестку дня нашу национальную идентичность. Призываем все патриотические движения и организации присоединиться к митингу, — говорилось в анонсе акции Нацкорпуса. — Считаем, что подобные заявления пророссийских депутатов [авторов представления в КС — о неконституционности закона] являются дерзостью и пренебрежением к украинскому языку, что служит основанием для привлечения к юридической ответственности. Спекулируя на языковой теме, ватники пытаются дестабилизировать и расшатать ситуацию в стране. Языковой дискурс — один из инструментов гибридной войны, которую ведет Кремль против Украины».

Радио Свобода ведет параллельные трансляции из-под здания КС и из Верховной Рады:

В повестке дня заседаний КСУ действительно указано, что 3 ноября с 10:00 суд продолжит рассмотрение дела о соответствии Конституции Украины языкового закона. Это представление рассматривается в закрытом режиме.

Конституционность языкового закона попросили рассмотреть 51 народный депутат предыдущего состава Верховной Рады — соответствующее представлениев КС они направили еще в июне 2019 года.

Среди авторов представления — в основном бывшие депутаты Оппозиционного блока, среди которых Михаил Добкин, Сергей Кивалов, Тарас Козак, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская, Юлия Левочкина, Юрий Бойко (последние пятеро — действующие депутаты ОПЗЖ) и другие.

В своем обращении в КС они отметили, что закон о языке якобы не соответствует Конституции и не регулирует порядок использования языков национальных меньшинств, а некоторые законодательные положения «фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан» в Украине. Кроме того, авторы представления в КС утверждают, что тогдашний председатель ВР Андрей Парубий нарушил процедуру рассмотрения и принятия языкового законопроекта.