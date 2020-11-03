Во вторник, 3 ноября, возле здания Конституционного суда Украины проходят акции протеста в защиту языкового закона, конституционность которого сегодня рассматривают судьи.
У здания КСУ в Киеве проводят сразу несколько акций. Одну из них организовали движение Українська дія и Координационный совет по защите украинского языка и культуры, пишет Новое время.
Они заявляют о риске отмены закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного после того, как судьи Конституционного суда «полностью дискредитировали себя открытой поддержкой безнаказанности коррупционеров».
Кроме того, выйти на защиту закона в 10:00 призвали своих сторонников ВО Свобода и Национальный корпус.
«Конституционный суд выносит на повестку дня нашу национальную идентичность. Призываем все патриотические движения и организации присоединиться к митингу, — говорилось в анонсе акции Нацкорпуса. — Считаем, что подобные заявления пророссийских депутатов [авторов представления в КС — о неконституционности закона] являются дерзостью и пренебрежением к украинскому языку, что служит основанием для привлечения к юридической ответственности. Спекулируя на языковой теме, ватники пытаются дестабилизировать и расшатать ситуацию в стране. Языковой дискурс — один из инструментов гибридной войны, которую ведет Кремль против Украины».
Радио Свобода ведет параллельные трансляции из-под здания КС и из Верховной Рады:
В повестке дня заседаний КСУ действительно указано, что 3 ноября с 10:00 суд продолжит рассмотрение дела о соответствии Конституции Украины языкового закона. Это представление рассматривается в закрытом режиме.
Конституционность языкового закона попросили рассмотреть 51 народный депутат предыдущего состава Верховной Рады — соответствующее представлениев КС они направили еще в июне 2019 года.
Среди авторов представления — в основном бывшие депутаты Оппозиционного блока, среди которых Михаил Добкин, Сергей Кивалов, Тарас Козак, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская, Юлия Левочкина, Юрий Бойко (последние пятеро — действующие депутаты ОПЗЖ) и другие.
В своем обращении в КС они отметили, что закон о языке якобы не соответствует Конституции и не регулирует порядок использования языков национальных меньшинств, а некоторые законодательные положения «фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан» в Украине. Кроме того, авторы представления в КС утверждают, что тогдашний председатель ВР Андрей Парубий нарушил процедуру рассмотрения и принятия языкового законопроекта.
7 июля 2020 Большая палата Конституционного Суда начала рассмотрение этого дела о конституционности закона о языке.
Сейчас же продолжение рассмотрения происходит на фоне скандала вокруг Конституционного суда, который 27 октября отменил ст. 366−1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточный доступ к реестру деклараций и мониторинг образа жизни чиновников и депутатов.
В знак протеста против этого решения 30 октября у здания КС состоялась масштабная акция протеста. Демонстрация проходила под лозунгом «Отправимсудей-предателей КСУ в Ростов — туда, где им и место».
Закон о языке (Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного) Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. Закон укрепил позиции государственного языка в Украине, его называли «историческимрешением». 16 июля 2019-го закон вступил в силу.
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Во вторник, 3 ноября, возле здания Конституционного суда Украины проходят акции протеста в защиту языкового закона, конституционность которого сегодня рассматривают судьи.
У здания КСУ в Киеве проводят сразу несколько акций. Одну из них организовали движение Українська дія и Координационный совет по защите украинского языка и культуры, пишет Новое время.
Они заявляют о риске отмены закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного после того, как судьи Конституционного суда «полностью дискредитировали себя открытой поддержкой безнаказанности коррупционеров».
Кроме того, выйти на защиту закона в 10:00 призвали своих сторонников ВО Свобода и Национальный корпус.
«Конституционный суд выносит на повестку дня нашу национальную идентичность. Призываем все патриотические движения и организации присоединиться к митингу, — говорилось в анонсе акции Нацкорпуса. — Считаем, что подобные заявления пророссийских депутатов [авторов представления в КС — о неконституционности закона] являются дерзостью и пренебрежением к украинскому языку, что служит основанием для привлечения к юридической ответственности. Спекулируя на языковой теме, ватники пытаются дестабилизировать и расшатать ситуацию в стране. Языковой дискурс — один из инструментов гибридной войны, которую ведет Кремль против Украины».
Радио Свобода ведет параллельные трансляции из-под здания КС и из Верховной Рады:
В повестке дня заседаний КСУ действительно указано, что 3 ноября с 10:00 суд продолжит рассмотрение дела о соответствии Конституции Украины языкового закона. Это представление рассматривается в закрытом режиме.
Конституционность языкового закона попросили рассмотреть 51 народный депутат предыдущего состава Верховной Рады — соответствующее представлениев КС они направили еще в июне 2019 года.
Среди авторов представления — в основном бывшие депутаты Оппозиционного блока, среди которых Михаил Добкин, Сергей Кивалов, Тарас Козак, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская, Юлия Левочкина, Юрий Бойко (последние пятеро — действующие депутаты ОПЗЖ) и другие.
В своем обращении в КС они отметили, что закон о языке якобы не соответствует Конституции и не регулирует порядок использования языков национальных меньшинств, а некоторые законодательные положения «фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан» в Украине. Кроме того, авторы представления в КС утверждают, что тогдашний председатель ВР Андрей Парубий нарушил процедуру рассмотрения и принятия языкового законопроекта.
7 июля 2020 Большая палата Конституционного Суда начала рассмотрение этого дела о конституционности закона о языке.
Сейчас же продолжение рассмотрения происходит на фоне скандала вокруг Конституционного суда, который 27 октября отменил ст. 366−1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточный доступ к реестру деклараций и мониторинг образа жизни чиновников и депутатов.
В знак протеста против этого решения 30 октября у здания КС состоялась масштабная акция протеста. Демонстрация проходила под лозунгом «Отправимсудей-предателей КСУ в Ростов — туда, где им и место».
Закон о языке (Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного) Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. Закон укрепил позиции государственного языка в Украине, его называли «историческимрешением». 16 июля 2019-го закон вступил в силу.