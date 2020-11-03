По состоянию на 10:00 3 ноября в Николаевской области выявлено 240 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 240 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 499 (+12) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 120, всего выздоровели - 2366. Умерло всего от последствий COVID-19 - 175, за сутки - 5.
Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заразились 8899 человек.
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По состоянию на 10:00 3 ноября в Николаевской области выявлено 240 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 240 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 499 (+12) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 120, всего выздоровели - 2366. Умерло всего от последствий COVID-19 - 175, за сутки - 5.
Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заразились 8899 человек.