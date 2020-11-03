По состоянию на 10:00 3 ноября в Николаевской области выявлено 240 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

За прошедшие сутки зарегистрировано 240 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:

Николаев - 161;

Первомайск - 17;

Южноукраинск - 11;

Вознесенск - 4;

Очаков - 0;

Арбузинский район - 1;

Баштанский район - 9;

Березанский район - 0;

Братский район - 0;

Березнеговатский район - 0;

Веселиновский район - 3;

Витовский район - 6;

Вознесенский район - 2;

Врадиевский район - 1;

Еланецкий район - 0;

Доманевский район - 0;

Казанковский район - 0;

Кривоозерский район - 4;

Николаевский район - 0;

Новобугский район - 1;

Новоодесский район - 8;

Очаковский район - 0;

Первомайский район - 7;

Снигиревский район - 5.

Заболевание COVID-19 установлен в 499 (+12) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 120, всего выздоровели - 2366. Умерло всего от последствий COVID-19 - 175, за сутки - 5.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заразились 8899 человек.