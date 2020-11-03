Клиент букмекерской конторы Betfair в Великобритании поставил 1 млн фунтов ($1,29 млн) на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США, которые состоятся во вторник.

Об этом сообщает CNN.

Это самая большая для букмекера ставка на победу политика. Она почти вдвое обошла предыдущий рекорд для политических событий, когда в 2016 году клиент Betfair поставил более $600 тыс. на победу Дональда Трампа.

Тот, кто поставил, в случае победы Байдена на выборах, получит 1,54 млн фунтов (более $19,8 млн долларов, с учетом суммы ставки).

Отметим, в Соединенных Штатах 3 ноября началось голосование на выборах президента, который будет руководить страной следующие четыре года.

Напоним, действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обогнал своего конкурента на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена по результатам опросов в нескольких штатах, где, как ожидается, будет основная борьба.