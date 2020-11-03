В Украине начали внедрять тест-системы на выявление COVID-19 отечественного производства. На закупку таких тестов уже выделено около 1 млрд гривен.

Об этом в Верховной раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

– Мы завершили испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антиген к SARS-Cov-2 и уже внедряем их в Украине, - отметил Максим Степанов.

Он также добавил, что Кабинет министров Украины выделил более 1,2 млрд гривен на тестирование. Из этой суммы 1 млрд гривен направят на закупку тестов, что позволит проводить еще 1 млн исследований в месяц.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заразились 8899 человек.