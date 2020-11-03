Осужденные по делу Хизб ут-Тахрир (Фото: Courtesy Photo)

Троих фигурантов резонансного дела Хизб ут-Тахрир приговорили суммарно к 42 годам лишения свободы.

Соответствующее решение вынес Южный окружной военный суд, который находится в Ростове-на-Дону, сообщает Крымская Солидарность в Facebook.

Рустем Эмирусеинов получил 17 лет строго режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Арсен Абхаитов — 13 лет с двумя годами тюрьмы, а Эксендер Абдулганиев получил наименьший срок — 12 лет и также с двумя годами тюрьмы.

Напомним, в марте 2019 года начались массовые обыски татар в Крыму

Позже, 10 июня, российские силовики задержали в Алуште Руслана Нагаева и Эльдара Кантимирова, в селе Малый Маяк — Руслана Месутова, в селе Изобильное — главу местной религиозной общины Ленура Халилова.

Спустя месяц в Москве во время рассмотрения апелляции по делу «Хизб ут-Тахрир» на акции протеста под зданием Верховного суда РФ полиция задержала около 50 крымских татар.

В августе подконтрольный оккупационной власти Киевский районный суд Симферополя продлил срок содержания под стражей крымским татарам Руслану Месутову, Руслану Нагаеву, Эльдару Кантимирову и Ленуру Халилову до 5 ноября.

В ноябре военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых фигурантов ялтинской группы по «делу Хизб ут-Тахрир» от 7 до 19 лет колонии строгого режима.