Правительство Польши решило отложить публикацию и исполнение постановления Конституционного суда о запрете абортов в стране.

Об этом сообщает The Guardian.

— Сейчас идет дискуссия, и было бы хорошо потратить некоторое время на диалог и найти новую позицию в этой сложной ситуации, которая вызывает бурные эмоции, — сказал глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Согласно закону, решение Конституционного суда о запрете абортов быть опубликовано в официальной прессе не позднее 2 ноября, но после массовых протестов, охвативших всю страну, оно там так и не появилось.

Официальная публикация решения означало бы, что оно вступило в силу и стало юридически обязательным актом.

Также из-за пандемии коронавируса заседания Сейма перенесены на две недели - до 18 и 19 ноября.

Напомним, около 100 тысяч человек вышли в центр столицы Польши, демонстрируя свое несогласие с ограничением права на аборты.