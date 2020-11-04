Правительство Польши решило отложить публикацию и исполнение постановления Конституционного суда о запрете абортов в стране.
Об этом сообщает The Guardian.
— Сейчас идет дискуссия, и было бы хорошо потратить некоторое время на диалог и найти новую позицию в этой сложной ситуации, которая вызывает бурные эмоции, — сказал глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.
Согласно закону, решение Конституционного суда о запрете абортов быть опубликовано в официальной прессе не позднее 2 ноября, но после массовых протестов, охвативших всю страну, оно там так и не появилось.
Официальная публикация решения означало бы, что оно вступило в силу и стало юридически обязательным актом.
Также из-за пандемии коронавируса заседания Сейма перенесены на две недели - до 18 и 19 ноября.
Напомним, около 100 тысяч человек вышли в центр столицы Польши, демонстрируя свое несогласие с ограничением права на аборты.
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Правительство Польши решило отложить публикацию и исполнение постановления Конституционного суда о запрете абортов в стране.
Об этом сообщает The Guardian.
— Сейчас идет дискуссия, и было бы хорошо потратить некоторое время на диалог и найти новую позицию в этой сложной ситуации, которая вызывает бурные эмоции, — сказал глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.
Согласно закону, решение Конституционного суда о запрете абортов быть опубликовано в официальной прессе не позднее 2 ноября, но после массовых протестов, охвативших всю страну, оно там так и не появилось.
Официальная публикация решения означало бы, что оно вступило в силу и стало юридически обязательным актом.
Также из-за пандемии коронавируса заседания Сейма перенесены на две недели - до 18 и 19 ноября.
Напомним, около 100 тысяч человек вышли в центр столицы Польши, демонстрируя свое несогласие с ограничением права на аборты.