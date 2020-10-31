Около 100 тысяч человек вышли в центр столицы Польши, демонстрируя свое несогласие с ограничением права на аборты.

Об этом сообщили в варшавской мэрии, передает Укринформ.

По словам представителя городской власти, посчитать точное количество протестующих было сложно, так как последние собирались в трех разных местах города.

К митингующим также присоединился и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Он вместе с демонстрантами колонной пошли к дому лидера партии большинства «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

В поддержку акции на городском Дворце культуры и науки зажгли символ протеста – красную молнию.

Отмечается, что во время марша были задержаны около 30 футбольных фанатов, которые хотели помешать протестующим.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши во время заседания назвал неконституционным положение закона «О планировании семьи, защите человеческого плода и условиях возможного прерывания беременности» от 1993 года, которым допускается проведение аборта, если у плода диагностировали тяжелый порок или неизлечимую болезнь, которая угрожает его жизни.

26 октября из-за решения Конституционного суда ограничить право на аборт в Польше заблокировали дороги в нескольких городах.